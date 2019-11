Calcio: operazione perfettamente riuscita per Barella

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Intervento chirurgico perfettamente riuscito per Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter ha asportato il frammento cartilagineo della rotula del ginocchio destro con una operazione in artroscopia. Nei prossimi giorni, scrive l'Inter in una nota, comincerà la fase riabilitativa.

(ANSA).