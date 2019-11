Al via lavori per Policlinico Milano

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Un giardino terapeutico dove ci saranno spazi per la lettura, yoga e pet therapy, 900 posti letto, 500 per il parcheggio e un costo complessivo di 201 milioni di euro, di cui oltre la metà ricavati dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare del Fondo Ca' Granda: sono questi alcuni numeri che raccontano come sarà il nuovo Policlinico di Milano, di cui oggi è stata posta la prima pietra.

A celebrare l'evento erano presenti anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, il presidente della Regione, Attilio Fontana e l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che ha dato la sua benedizione. "Oggi si concretizza il sogno di rigenerare il più grande ospedale pubblico al centro della città - ha detto Marco Giachetti, presidente del Policlinico - Un ospedale che è anche il primo istituto pubblica di ricerca, un'opera che Milano, la regione e i cittadini aspettano da tempo".