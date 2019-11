++ Champions: Conte soddisfatto, dato un senso a ultima gara ++

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Abbiamo dato un senso all'ultima partita, quella col Barcellona, che sarà tosta. Ma sappiamo che a San Siro saranno in 80mila a spingerci". Antonio Conte non nasconde la soddisfazione per il successo in casa dello Slavia Praga, che consente all'Inter di giocarsi la qualificazione agli ottavi contro i catalani. L'allenatore ha parlato anche dell'intesa tra Lukaku e Lautaro Martinez: "Stanno crescendo, rispetto all'andata noi siamo stati molto più squadra" ha detto a Sky. Ora però non bisogna distrarsi in campionato: "Dobbiamo arrivare con la giusta determinazione alla partita con la Spal, dobbiamo restare concentrati, poi c'è la Roma, Dopo penseremo al Barcellona". (ANSA).