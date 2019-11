Violenza donne: artista ritrae leader politica come vittime

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Dalla cancelliera Angela Merkel alla giovane deputata Alexandria Ocasio-Cortez. E ancora Hillary Clinton, Michelle Obama, Brigitte Macron, Aung San Suu Kyi e Sonia Gandhi: le donne della politica mondiale sono ritratte come vittime di violenza nelle opere manifesto dell'artista aleXsandro Palombo, affisse in alcuni punti strategici di Milano come l'ingresso dell'università degli studi e la facciata del Teatro Lirico.

Sul Manifesto lo Slogan "Solo perché sono una donna" accompagnata dalle frasi Sono vittima di violenza domestica - Vengo pagata poco - Ho subito la mutilazione genitale - Non ho il diritto di vestire come voglio - Non posso decidere chi sposare - Sono stata violentata.

La campagna è stata organizzata in occasione del 25 Novembre e nasce - viene spiegato - dagli attacchi violenti e sessisti che hanno subito negli anni molte donne della politica. (ANSA).