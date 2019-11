Tar: via libera e riconversione scali Fs

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - La "scelta delle aree su cui effettuare gli interventi, oltre che dei progetti da realizzare", come in "tutti i procedimenti di pianificazione territoriale, rientra nella piena discrezionalità dell'Amministrazione". E' un passaggio della sentenza con cui il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso dell'associazione Italia Nostra contro un accordo di programma del 2017, approvato dalla Regione Lombardia e ratificato dal Comune di Milano, su un maxi progetto di "trasformazione urbanistica" di sette aree ferroviarie dismesse o in via di dismissione nel capoluogo lombardo, per un totale di oltre 1,2 milioni di metri quadrati.

Per l'associazione quell'accordo era stato "concluso" senza un "reale confronto con la collettività" e senza rispettare "principi di partecipazione e trasparenza necessari per garantire la corretta assunzione di decisioni di rilevante impatto urbanistico e ambientale".