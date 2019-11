Nessun ferito per frana in Val Brembana

(ANSA) - BERGAMO, 26 NOV - Non ci sono feriti travolti dai detriti della strada che, ieri sera, è franata a Piazza Brembana. I vigili del fuoco e i soccorritori hanno lavorato per tutta la notte e tutta la mattinata per spostare le macerie di 50 metri in larghezza di strada e 8 in altezza crollati, pari a 300 metri cubi di materiale. In pochi secondi via Locatelli è svanita, sbriciolata sulla sottostante via Tiro a Segno, che era il vecchio sedime della ferrovia della valle Brembana. Nelle ricerche sono stati usati anche i cani.