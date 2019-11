Champions:Conte, per ottavi poche chance ma ce la giochiamo

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - "Ci giocheremo le nostre carte, sappiamo di non avere grandi chance per gli ottavi ma sta a noi alimentarle, cercando di vincere domani". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Slavia Praga. "In Europa noi siamo agli albori come squadra, vogliamo crescere e per noi sarebbe importante andare avanti, anche per continuare a giocare partite di un certo tipo e crescere insieme. Ma domani il risultato diventa importante al di là del fatto che si possa giocare bene o male". (ANSA).