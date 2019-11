Tecnico Slavia, pronti per sfidare Inter

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - "Ho visto tutte le partite di Champions dell'Inter e anche l'ultima gara contro il Torino.

Magari cambieranno qualcosa tatticamente, ma siamo pronti per affrontarli". Lo ha detto il tecnico dello Slavia Praga Jindrich Trpisovsky, nella conferenza alla vigilia della sfida con l'Inter in Champions League.

"Tante assenze nell'Inter? Non credo saranno comunque più deboli. Mi ha impressionato molto Lautaro, è rapido a saltare l'uomo - ha proseguito -. Conte? Ho studiato molto il suo lavoro al Chelsea, mi sono molto ispirato a lui. Ha vinto in Italia e in Inghilterra, è coraggioso e sa cosa vuole. Per me è tra i cinque top manager al mondo".

"A me interessa solo vincere la gara di domani, avremmo già meritato di vincere almeno una partita in questa Champions. Ci sarà una grande atmosfera, un grande pubblico, dobbiamo pensare a portare a casa una vittoria qui in casa nostra, sarebbe il regalo più bello", ha concluso. (ANSA).