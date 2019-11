Champions: De Vrij, Inter pronta e preparata per lo Slavia

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - "Lo Slavia è un avversario che non conoscevamo, sono tosti, corrono tanto e lo abbiamo visto all'andata, affrontando una partita difficile. Non abbiamo fatto bene a settembre contro di loro ma, secondo me, siamo migliorati tanto e siamo molto preparati per la partita di domani". Lo ha detto il difensore dell'Inter, Stefan De Vrij, nella conferenza alla vigilia della sfida contro lo Slavia Praga. "Lo Slavia perde difficilmente, hanno proprio un modo di giocare con tanti attaccanti, non è mai facile affrontarli. Cerchiamo comunque di non subire goal e sappiamo che possiamo ancora migliorare tanto: ci alleniamo tutti i giorni per crescere", ha concluso. (ANSA).