Champions: Conte, non è momento per parlare di mercato

MILANO, 26 NOV - "Mercato? Parlarne ora non mi sembra giusto nei confronti di nessuno, è giusto che ne parli il club e non mi sembra il momento". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Slavia Praga. "Oggi io devo ringraziare i presenti che ci hanno portato qui e stanno facendo qualcosa di importante, quindi pensiamo solo a domani. Non cambieremo idea di gioco, non sarebbe positivo. Inoltre Gagliardini e Politano sono recuperati, vedremo".