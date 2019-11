Champions: Conte, inutile piangersi addosso per assenze

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - "Non ha senso prima della partita piangersi addosso per l'assenza di alcuni giocatori. Ho sempre chiesto delle grandi risposte ai miei calciatori e me l'hanno data, sono tranquillo e sereno perché ho piena fiducia in loro".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Slavia Praga. "Sappiamo quanto sia importante la partita di domani - ha proseguito -. Ci sarà da soffrire però sarà una partita che dobbiamo vivere con entusiasmo e con la consapevolezza che arriviamo qui più preparati rispetto alla gara d'andata". (ANSA).