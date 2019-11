Champions: Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Un'Atalanta spumeggiante e determinata vendica la pesante sconfitta dell'andata e sconfigge la Dinamo Zagabria. Il 2-0 di San Siro non fa una piega ed è anzi troppo striminzito in rapporto alle occasioni costruite, ma tiene a galla la squadra di Gasperini che ha nel 'Papu' Gomez un protagonista assoluto. Le giocate dell'argentino sono irresistibili, come il suo gol del 2-0. Muriel ha aperto le marcature su rigore nel primo tempo, raddoppio di Gomez nella ripresa. (ANSA).