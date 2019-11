Champions: alta tensione tra tifosi Atalanta e Dinamo Zagabria

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Alta tensione fuori da San Siro a circa un'ora e mezza dalla gara di Champions League tra Atalanta e Dinamo Zagabria. I circa 3mila tifosi croati sono venuti a contatto con gli atalantini nei pressi del Gate numero 1 e hanno lanciato loro qualche oggetto, tra cui alcune bottiglie: gli scontri sono stati evitati solamente dal pronto intervento della polizia in tenuta anti-sommossa.

Nel pomeriggio i tifosi della Dinamo avevano già mandato in tilt la viabilità di Milano: nel pomeriggio infatti un lungo corteo - partito dall'Arco della Pace con striscioni e fumogeni - ha raggiunto il Meazza, con molte strade chiude al traffico e ovvi disagi per la circolazione. (ANSA).