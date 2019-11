Albero Swarovski in Galleria a Milano

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - E' alto più di 12 metri e decorato da oltre 10.000 ornamenti, fra cui più di 2.000 stelle di Natale in cristallo Swarovski, illuminato da 36.000 luci ed impreziosito da un imponente puntale cristallizzato a forma di stella, il Digital Christmas Tree Swarovski che fino al 6 gennaio brilla in Galleria Vittorio Emanuele II.

Nato in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura di Milano e con il patrocinio del Comune di Milano, l'Albero ha una parte digitale con quattro postazioni interattive dove scattarsi selfie o "indossare" in maniera virtuale i gioielli Swarovski.

La tradizionale mostra alla base dell'Albero è dedicato al pensiero creativo al femminile. L'Albero e la Volta saranno inaugurati con una cerimonia di accensione ufficiale domenica primo dicembre in cui è prevista un'esibizione di Malika Ayane.