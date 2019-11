Medicine rocks, tanti amici per ricordare Cavanna

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Almamegretta, Bluvertigo, Jack Jaselli, Lorenzo "Jovanotti" Cherubini, i Negrita e i Subsonica sono solo alcuni degli artisti che domani sera si esibiranno all'Alcatraz di Milano in 'Medicine rocks-a Music Tribute to Tomaso Cavanna', una serata benefica nata per ricordare il noto produttore di eventi musicali, scomparso lo scorso agosto.

Il ricavato della serata verrà interamente devoluto alla ricerca sull'immunoterapia e la medicina rigenerativa. Per accedere alla serata basta effettuare una donazione all'Associazione Medicine Rocks, tramite il sito https://www.mailticket.it/manifestazione/KT28, (donazione minima € 30,00). Fortemente voluta da Edy Campo, compagna di Tomaso, dalla madre Laura Balich, da Inti Ligabue, amico storico della coppia, da Marco Balich e tanti amici, l'Associazione Medicine Rocks nasce con l'obiettivo di organizzare e promuovere eventi al fine di sostenere e promuovere la ricerca sull'immunoterapia e la nanomedicina, nuove frontiere nella cura delle neoplasie.

