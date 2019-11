Gioele Dix al Teatro Franco Parenti

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Dopo il tutto esaurito dello scorso anno, Gioele Dix torna da domani al primo dicembre al Teatro Franco Parenti con il suo monologo 'Vorrei essere figlio di un uomo felice', che usa come filo conduttore la vicenda di Telemaco che cerca il perduto padre Ulisse per diventare un discorso sulla paternità in generale: che essa sia ignorata, perduta, cercata o ritrovata. Un viaggio ispirato ai primi quattro canti dell'Odissea nel quale Gioele Dix racconta e approfondisce, alla sua maniera, una vicenda letteraria e umana fitta di simboli, recitando, raccontando, leggendo e commentando. Lo spettacolo si ispira ad un progetto andato in onda su Rai 5, ripreso e attualizzato per andare in scena sui palcoscenici.