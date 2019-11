Da Milano ActionAid lancia #Close4women

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Saracinesche dei negozi abbassate a Milano per denunciare il rischio di chiusura degli spazi dedicati ad aiutare le donne in Italia. L'associazione ActionAid ha lanciato dal capoluogo lombardo, insieme al sindaco Giuseppe Sala e alle attrici Lunetta Savino e Amanda Sandrelli, la campagna #Closed4women, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione che vivono alcuni centri anti violenza e, in generale, alcuni luoghi dedicati ad aiutare le donne che rischiano la chiusura perché i fondi a loro destinati arrivano in ritardo. La campagna è stata lanciata oggi in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.