Chiambretti, il nostro show leggero ma non stupido

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Il nostro programma è leggero ma non stupido, vuole parlare di donne, il motore trainante del nostro pianeta: abbiamo fatto bene a puntare sulle donne perché lo scorso anno il programma è andato bene". Così Piero Chiambretti ha presentato nello studio di Cologno Monzese la nuova edizione di 'La Repubblica delle donne', in onda da mercoledì in prima serata su Retequattro. In squadra, tra conferme e new entry, una ventina di personaggi da Valeria Marini ('la nostra cavia' ha detto Chiambretti) a Lory del Santo, da Massimo Lopez a Vittorio Feltri. "La nostra sarà una compagnia stabile e gli ospiti avranno un ruolo importante per lo sviluppo della puntata- ha aggiunto il conduttore che quest'anno festeggia i 10 anni a Mediaset - nella prima puntata ci saranno le Gemelle Kessler e un cameo di Pippo Baudo in collegamento da Roma, che interagirà con loro". (ANSA).