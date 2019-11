Champions:Bjelica, andata Dinamo perfetta ma con Atalanta è dura

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - La "gara perfetta" vinta 4-0 all'andata dalla Dinamo Zagabria non deve ingannare, "contro l'Atalanta sarà dura" spiega Nenad Bjelica. Il tecnico dei croati, nella conferenza stampa alla vigilia della penultima giornata dei gironi di Champions League, spende elogi per la squadra di Gasperini e si rammarica per i due punti buttati nel finale contro lo Shakhtar Donetsk: "Domani ci aspettiamo una squadra forte e aggressiva, esattamente come contro Juventus e Manchester City. Noi dobbiamo pensare di fare il nostro meglio, sappiamo che può essere difficile anche per loro. Noi dovremo essere bravi a controllare i vari Gomez, Ilicic e Pasalic".

"Il pareggio con lo Shakhtar? Abbiamo scelto una strada un po' più tortuosa per qualificarci ha aggiunto Bjelica - ma abbiamo dimostrato nelle ultime due sfide contro Rijeka e contro l'Hajduk che siamo un squadra concentrata, forte mentalmente.

Quella sconfitta, perché per come si era messa la partita lo è stata, non ha lasciato scorie nella mia squadra". (ANSA).