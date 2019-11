Champions: Skriniar, andiamo a Praga per vincere

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - "A Praga dobbiamo pensare a vincere, anche se non sarà facile perché lo Slavia gioca molto bene. Vincendo potremmo rilanciarci da questa partita in ottica qualificazione ecredo che alla fine ce la faremo". Lo ha detto il difensore dell'Inter Milan Skriniar, intervistato dall'agenzia slovacca Sita a pochi giorni dal decisivo match in Champions League contro lo Slavia Praga. "La sconfitta col Borussia Dortmund: "Abbiamo sbagliato e lo sappiamo, ma abbiamo ancora una possibilità e dobbiamo credere che alla fine tutto si ribalterà dalla nostra parte", ha concluso. (ANSA).