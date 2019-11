Gasperini: 'Con Dinamo dobbiamo vincere'

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - "Contro la Dinamo Zagabria è una gara da dentro o fuori. Possiamo solo vincere per restare dentro, in corsa. Noi dobbiamo fare solo 6 punti nelle ultime due ma a loro non bastano due pareggi per qualificarsi.

Cercheranno quindi il risultato pieno anche loro". Lo dice Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara di Champions League contro la Dinamo Zagabria. "All'andata - ricorda il tecnico dell'Atalanta - abbiamo completamente sbagliato la partita, è stata la peggiore gara mai fatta in tanti anni all'Atalanta".

(ANSA).