Atalanta: rifinitura Champions, out Zapata

Duvan Zapata si è allenato a margine del gruppo durante la rifinituta dell'Atalanta alla vigilia del match di martedì sera a San Siro contro la Dinamo Zagabria in Champions League. Dopo aver saltato la convocazione sabato scorso in campionato con la Juventus, dunque, sono quasi nulle le chances per il colombiano, lesionatosi l'adduttore destro con la Colombia il 12 ottobre scorso, di rientrare in squadra in occasione della penultima partita del Group Stage C. Ha invece lavorato con i compagni, da aggregato, l'attaccante mancino del 2002 Amad Diallo Traore, alla sua seconda presenza da subentrato proprio coi bianconeri l'altro ieri su quattro convocazioni con la prima squadra: suo il gol del 7-1 all'Udinese a Bergamo il 27 ottobre, ultimo successo della squadra di Gian Piero Gasperini. C'è tempo fino alla mezzanotte di oggi per inserire l'ivoriano nella lista B della Uefa, attualmente occupata dal solo Musa Barrow: in tal caso, domani alle 13 a Zingonia, non scenderebbe in campo con la Primavera in Youth League. (ANSA).