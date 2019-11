A Milano l'inverno dei Bagni misteriosi

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - L'inverno ai Bagni Misteriosi di Milano avrà una pista pista di pattinaggio sul ghiaccio a cura di Associazione Pier Lombardo Main Partner Intesa Sanpaolo.

L'inaugurazione il 28 novembre. Gli spazi si trasformano in un elegante chalet di montagna dal sapore rétro, con patinoire di ghiaccio al centro della piscina. Un luogo - spiegano i promotori - dove grandi e piccini possono vivere la magia del periodo natalizio in maniera diversa dal solito, anche negli spazi all'aperto, attrezzati con sedie a sdraio, coperte, cuffie per ascoltare musica e punti di ristoro con cioccolata calda, vin brulè e caldarroste.

Mercatini, spettacoli, incursioni teatrali, fontane luminose, corsi di pattinaggio, campus invernale per bambini e laboratori creativi animano la stagione, creando una vera e propria installazione permanente.