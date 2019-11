Volontari ripuliscono Mercato Comunale

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Iniziativa anti-degrado di volontari e associazioni per rimuovere imbrattamenti e scritte vandaliche dai muri esterni del Mercato Comunale di piazza Fusina, al quartiere Acquabella, a Milano. Dalle 10 di questa mattina - detergenti e solventi in mano - gli 'operatori' si sono messi al lavoro di buona lena. L'intervento è stato patrocinato dal Municipio 3: il supporto è stato fornito dai volontari delle associazione Retake Milano e Cistà. "Questo è un mercato coperto che da molti anni attendeva una sistemazione esterna - spiega Massimo Scarinzi, assessore al Commercio del Municipio 3 - sono felice che grazie all' assistenza tecnica e alla competenza delle associazioni siamo riusciti a ripulire tutto. Lo scopo è restituire decoro e bellezza a un edificio a cui i residenti sono legati e che da tempo si trovava in una situazione di relativo abbandono e diffondere un messaggio di senso civico e rispetto del bene comune".