Serie A: la Lazio corre, la Roma riparte col Brescia

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - La Lazio trova lo spunto vincente del 2-1 all'ultimo respiro con Caicedo e conquista tre punti pesanti in casa del Sassuolo, che aveva recuperato l'iniziale vantaggio di Immobile. E' il quinto successo consecutivo e la conferma del terzo posto, in solitario, in attesa del posticipo del Cagliari.

In un'altra delle tre partite delle 15 della 13/a giornata di serie A, vince anche la Roma e si mantiene a due punti dai cugini. Sospinta dalle reti dei due centrali Smalling (autore anche di due assist) e Mancini, la squadra giallorossa ottiene una facile vittoria (3-0) sul Brescia privo del reprobo Balotelli. Ancora una prova positiva per il Verona, che grazie alla rete di Di Carmine ottiene una vittoria meritata per 1-0 su una Fiorentina con scarso mordente. (ANSA).