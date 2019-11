Roma: Fonseca"ho dovuto alzare la voce nell'intervallo"

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Cosa ho fatto nell'intervallo? A volte è necessario alzare la voce...". Paulo Fonseca ammette a fine partita di aver strigliato un po' la squadra tra primo e secondo tempo della gara poi vinta col Brescia per 3-0 allo stadio Olimpico. "Nel primo tempo non abbiamo giocato con grande intensità ed aggressività, avevamo spazi ma eravamo lenti, poi nella ripresa abbiamo cambiato - le parole del tecnico della Roma -. Con il gol abbiamo trovato equilibrio e fiducia. Abbiamo giocato meglio anche senza fare una grandissima partita". Tanto che i giallorossi sono riusciti a trovare nei secondi 45' minuti i gol necessari per conquistare la vittoria. Decisivo nel bilancio finale l'apporto di Smalling, difensore inglese che la Roma sta cercando di acquistare dal Manchester United dopo averlo prelevato in prestito (e domani gli agenti del giocatore saranno nella Capitale). E Fonseca non sembra avere dubbi sul futuro del centrale: "Sta bene qui, è un gradissimo giocatore e penso voglia restare con noi". (ANSA).