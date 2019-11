Pascale, Berlusconi sta bene. Oggi esce

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Francesca Pascale, compagna di Silvio Berlusconi, è uscita dalla casa di cura La Madonnina di Milano, in cui è ricoverato il Cavaliere dopo la caduta a Zagabria.

"Bene", ha risposto salendo in auto a chi le ha chiesto come stesse il leader di Forza Italia. Esce "oggi, finalmente", ha aggiunto.