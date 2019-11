Brescia: Balotelli, per il momento lascio parlare

(ANSA) - BRESCIA, 24 NOV - Mario Balotelli, escluso dalla lista dei convocati del Brescia per la trasferta di Roma, manda un messaggio attraverso una 'storia' su Instagram. Sotto un video nel quale si vede il giocatore sul lettino dei massaggi, in inglese, si legge: "Recupero.. Ritorno presto, per il momento li lascio parlare". (ANSA).