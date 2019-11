Berlusconi dimesso da clinica a Milano

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Silvio Berlusconi è stato dimesso dalla clinica La Madonnina di Milano, dove era stato ricoverato dopo la caduta a Zagabria. Inizialmente il presidente di FI sarebbe dovuto uscire in mattinata, ma poi si è trattenuto "per pranzare con il figlio Luigi", come ha spiegato la senatrice Licia Ronzulli, che ha passato la mattinata con lui fino all' uscita dall'istituto di cura milanese. Berlusconi è uscito su un van, diretto ad Arcore, "per andare a seguire - ha aggiunto Ronzulli - la partita del Monza".

Oggi giornata di riposo e svago in famiglia, poi Berlusconi, "tornerà a lavorare in settimana". I medici, ha detto Ronzulli, non hanno raccomandato riposo assoluto all'ex premier, che era stato ricoverato a seguito di una caduta al vertice del Ppe a Zagabria.