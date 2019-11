A Milano fiumi sotto controllo

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Situazione idrica sotto controllo, a Milano, nonostante le piogge cadute in modo estremamente abbondante, da giorni, sulla metropoli. La Polizia Locale riferisce che i fiumi Seveso e Lambro sono entro i livelli di guardia.

Il Comune di Milano ha disposto l'attivazione del Centro Operativo Comunale già da ieri a seguito dell'allerta gialla diramata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia. Protezione civile e telecamere tengono d'occhio i fiumi, mentre le previsioni meteo per la provincia di Milano, al momento, riportano condizioni in miglioramento a partire da domani.