Torna trofeo ragazzi più veloci Milano

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Tornerà nella primavera del 2020, dopo due anni di assenza, il trofeo "Il Ragazzo e la Ragazza Più Veloci di Milano" organizzato dall'Atletica Riccardi Milano 1946. Dal 1975 (anno in cui vide la luce) a oggi sono decine di migliaia i ragazzi delle scuole medie che si sono confrontati sulla pista dell'Arena di Milano a caccia del titolo e qualcuno ha pure scoperto di avere grandi doti. L'esempio più fulgido è Filippo Tortu, finalista mondiale e primatista italiano dei 100 metri, che nella rassegna fu due volte vincitore e una volta secondo.

Per l'edizione numero 39 verranno contattati 543 istituti di primo grado tra Milano e provincia: le sfide saranno le consuete, con i 60 metri per le classi prime e seconde medie e gli 80 metri per le terze. Le fasi eliminatorie si svolgeranno tra i campi Giuriati e XXV Aprile ad aprile, mentre la finale è prevista a maggio magari proprio all'Arena, culla della Riccardi, confidando - dicono dalla società - nel completamento dei lavori di riqualificazione.