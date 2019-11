Serie A: Atalanta-Juventus 1-3

(ANSA) - BERGAMO, 23 NOV - La Juventus ha battuto l'Atalanta 3-1 nel primo dei tre anticipi della 13/a giornata della Serie A. Un successo in rimonta per la capolista, che nel primo tempo aveva subito la verve dei lombardi, 'colpevoli' di aver sbagliato un rigore con Barrow. La rete di Goosens a inizio ripresa era il giusto premio per l'Atalanta, ma è stata anche una frustata per i bianconeri, che nel finale hanno ribaltato la situazione con una doppietta di Higuain e una rete di Dybala.

