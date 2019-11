Procura, da agosto 167 violenze sessuali

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - "Le violenze a Milano sono in aumento. Dall'introduzione del codice rosso, da agosto a oggi, ci sono stati 167 episodi, tra cui 4 violenze di gruppo". A parlare è il procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella, capo del pool fasce deboli del tribunale di Milano, durante la conferenza stanza per l'arresto di un 21enne accusato della violenza sessuale su una coetanea dominicana avvenuta la notte del 12 ottobre scorso davanti a una discoteca al parco Sempione.

"Negli ultimi due mesi, in particolare, sono in crescita le violenze sui mezzi pubblici - ha continuato il magistrato - Ma il dato positivo è che aumentano le denunce e che anche vittime così giovani si presentano ai nostri uffici per raccontare cosa hanno subito. Una 12enne, per esempio, è riuscita a fotografare il suo aggressore".