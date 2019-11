Movida, sequestrati banchi in Darsena

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - L' Unità Annonaria e Commerciale della Polizia Locale ha sequestrato in Darsena due banchi per la vendita itinerante per mancanza di rispetto delle norme sul commercio e un banco di street food per vendita alcol a minori e dopo mezzanotte. Sono state emesse sanzioni per oltre 9 mila euro.

L'intervento programmato ieri sera - spiega una nota - è stato deciso dopo una serie di controlli avvenuti a partire da questa estate nell'area della Darsena. In questa occasione erano stati messi a punto anche i mezzi per poter procedere al sequestro, nel caso fossero stati trovati banchi vendita o street food che non rispettavano il regolamento, ovvero la rotazione ogni due ore e la distanza di 250 metri tra uno e l'altro. Due non rispettavano le norme, mentre nel terzo caso invece è stato sequestrato un banco di street food trovato a vendere alcol a minori e oltre la mezzanotte. Per queste violazioni le sanzioni sono state di 7 mila e 337 euro.