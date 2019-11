Inter: Conte, soddisfatto di non avere preso gol

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "La cosa che mi rende più soddisfatto è avere chiuso senza gol al passivo. Abbiamo dimostrato solidità difensiva, per il resto i gol prima o poi li facciamo. Se siamo ermetici in difesa è meglio per tutto e noi siamo più sereni.

Borja Valero? E' entrato e ha dimostrato professionalità: mi ha regalato grande soddisfazione. Vedere gente che sta li sul pezzo e si fa trovare pronta, fa sempre piacere". Così Antonio Conte, parlando a Dazn, dopo la vittoria dell'Inter a Torino sui granata. "Sono stato calciatore, so che non è semplice allenarsi e avere poche chance - aggiunge l'allenatore dei nerazzurri -.

Borja oggi ha fatto un grande secondo tempo, sono contento anche per l'esordio di Di Marco. Mi auguro che Barella non abbia nulla di serio, è cresciuto tanto in maniera esponenziale e per noi è un giocatore importante. Spero che gli accertamenti non siano troppo negativi".

Infine, per quanto riguarda il mercato, Conte ha ribadito che "spetta ai dirigenti agire". "Quest'estate - sottolinea - nonostante le cessioni, non abbiamo incassato molto: spero che, con Icardi e Gabigol, ci sia un tesoretto da investire. Noi dobbiamo continuare a dare più del massimo e ringraziare questi ragazzi". (ANSA).