Deficit digitale per Pmi italiane

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Le piccole medie imprese italiane sono in "deficit digitale": lo dice l'indagine Pmi Digital Indec di GoDaddy e Alkemy. In particolare solo una su dieci utilizza Google Ads, una su tre non ha aggiornato il proprio sito per più di un anno e non fornisce contenuti e dati attendibili sull'azienda, mentre due su tre dichiarano di non avere profili social attivi. Inoltre, il 30% delle piccole medie imprese non adatta il sito alla visualizzazione mobile e per oltre la metà dei domini registrati dalle Pmi italiane (circa il 58%) non è stata rilevata la sitemap.

Per Gianluca Stamerra, regional director di GoDaddy per l'Italia, investire nel digitale è "significativo e può portare benefici immediati al loro business". Per questo GoDaddy, in occasione della premiazione del concorso 'Vere Imprese', alla Cariplo Factory di Milano, ha presentato 'Siti Web + Marketing', un pacchetto pensato per aiutare le piccole imprese con strumenti tecnici intuitivi in grado di creare un sito web in meno di un'ora.