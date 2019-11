Pioli, Ibrahimovic al Milan? Troppo importante il presente

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Stefano Pioli non commenta la trattativa che potrebbe riportare Zlatan Ibrahimovic al Milan dopo l'incontro tra l'agente Mino Raiola e la dirigenza rossonera: "Ho già spiegato cosa penso, è un grande campione per le sue doti tecniche e per la sua professionalità. Poi la chiudo qua, è troppo importante il nostro presente".

Sulle aspettative sul mercato di gennaio, Pioli taglia corto, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli: "Con la società c'è un confronto continuo ma io devo pensare solo al campo e alla partita di domani. Per i giudizi sul mercato non mi tirerò indietro ma lo farò più avanti, siamo solo a novembre". (ANSA).