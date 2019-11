Musica: anche Foo Fighters agli I-Days a Mind Milano

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Ci saranno anche i Foo Fighters agli I-Days in programma la prossima a Mind, il Milano Innovation District che sta sorgendo sull'area in cui si è svolta l'Expo.

Il gruppo di Dave Grohl si esibirà il 14 giugno, due giorni dopo System of A Down e Korn il 12 giugno mentre Billie Eilish tornerà sul palco milanese dove già si è esibita la scorsa estate il 17 luglio.

I biglietti per i Foo Fighter saranno in vendita in anteprima dalle 10 di lunedì prossimo, 25 novembre, per 48 ore per i possessori di carte Intesa Sanpaolo sul sito www.ticketone.it/intesasanpaolo (per 48 ore) mentre la vendita generale partirà dall 11 di mercoledì 27 novembre su www.livenation.it, www.ticketmaster.it e www.ticketone.it.

(ANSA).