'Monte-Carlo historique' parte da Milano

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Sono già 65 le vetture iscritte che prenderanno il via a fine febbraio dal cuore di Milano al 'Rallye Monte-Carlo Historique': la partenza dal capoluogo lombardo della gara, leggendaria e impegnativa, è organizzata da Automobile Club Milano e da Canossa Events.

Il programma prevede l'arrivo degli equipaggi a bordo delle vetture d'epoca, dalle 15 del 30 febbraio in via Senato 10, all'interno dei Chiostri del Palazzo del Senato. Il giorno dopo, venerdì, dalle 15 l'area sarà aperta agli appassionati e quindi alle 18 in corso Venezia 43, davanti al palazzo di Aci Milano, partirà la prima auto. Le vetture sfileranno nel centro città con la presentazione al pubblico in Piazza del Duomo. "Siamo orgogliosi di ospitare e organizzare con Canossa Events per il secondo anno consecutivo la partenza del Rallye Monte-Carlo Historique e di proseguire la collaborazione con l'Automobile Club de Monaco", afferma, in conferenza stampa, Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club Milano.