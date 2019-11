(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Niente Atalanta per Cristiano Ronaldo. L'ufficialità è arrivata con le convocazioni di Maurizio Sarri per la trasferta di domani sera. Non fanno parte dell'elenco, reso noto dalla Juventus sul suo sito ufficiale, anche Alex Sandro e Rabiot. (ANSA).