Cassinelli presidente Gruppo Cronisti

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Fabrizio Cassinelli è il nuovo presidente del Gruppo Cronisti dell'Associazione lombarda dei giornalisti (Alg): succede a Cesare Giuzzi, ora tesoriere.

Vicepresidente è Giuseppe Spatola.

Cassinelli, 50 anni, milanese, consigliere nazionale della Fnsi, è cronista all'Ansa di Milano ed esponente di Stampa Democratica. Si occupa di cronaca da 25 anni durante i quali ha lavorato per svariati quotidiani prima di approdare in agenzia.

Ha scritto tre libri: 'Chinatown, Italia', 'Il Libro nero della Sicurezza' e 'L'Iran Svelato'. "La via maestra del Gruppo sarà quella di difendere i cronisti nel loro quotidiano lavoro in città e in provincia", ha spiegato il neo presidente.

Giuseppe Spatola, 44 anni, nato a Modica (Ragusa), è redattore e membro del Cdr al quotidiano 'Bresciaoggi' testata del Gruppo Athesis. Cesare Giuzzi, 39 anni, nato a Pavia, è redattore e componente del Cdr al Corriere della Sera.