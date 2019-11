Calcio: Sarri 'Atalanta fastidiosa, come andare da dentista'

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - "Ha ragione Guardiola, giocare con l'Atalanta è come andare dal dentista. Avversario pericoloso, non sarà semplice soprattutto in casa loro". Maurizio Sarri si affida al pensiero di Guardiola per descrivere l'imminente sfida con i nerazzurri di Gasperini. "Definire l'Atalanta fastidiosa mi sembra riduttivo - ha proseguito -. Gioca con aggressività e intensità, ma ha anche grandi qualità tecniche, non a caso sta segnando tanto". (ANSA).