Calcio: Mazzarri non cerca rivincite, "penso solo al Torino"

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - "Non penso al passato, penso ad affrontare l'Inter, una delle squadre più forti del campionato".

Walter Mazzarri non vuol sentire parlare di rivincite in vista della ripresa del campionato, che vede il suo Torino affrontare in casa domani sera la sua ex squadra. "Quando affronti la seconda in classifica, inconsciamente ti carichi - ha spiegato l'allenatore del Torino -. Conte? Mi ricordo che ai tempi della Reggina mi dicevano che gli allenatori che si agitavano tanto in panchina non erano da grande club, ma lui ha fatto una carriera straordinaria. Abbiamo un ottimo rapporto, rispetto reciproco: domani però cerchiamo di fare l'interesse delle nostre squadre". Tanti i giocatori infortunati, da Iago Falque a Laxalt, da Lyanco a Bonifazi, in attacco accanto a capitan Belotti sarà ballottaggio tra Verdi e Berenguer. (ANSA).