Calcio: Atalanta; 4 Primavera e niente Zapata con la Juve

(ANSA) - BERGAMO, 22 NOV - In vista della Juventus l' allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini rinuncia a Duvan Zapata, dato in recupero dalla lesione all'adduttore destro subita il 12 ottobre scorso con la Colombia, chiamando quattro giocatori della squadra Primavera per riempire le caselle dei 23 convocati. Quarta convocazione stagionale per l'ala mancina del 2002 Amad Traore, a segno nel 7-1 all'Udinese, terza per il centravanti Roberto Piccoli (2001) e seconda per il centrocampista Jacopo Da Riva (2000) oggi rispettivamente in panchina e in campo nel 4-1 casalingo dell'Under 19 nerazzurra al Napoli, e prima per il jolly offensivo (2000) Ebrima Colley sostituito nel finale. (ANSA).