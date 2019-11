Braccialetto salva-anziani a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Inizia da oggi la sperimentazione a Milano - nei quartieri di Porta Venezia, Città Studi e Lambrate - di un dispositivo studiato in particolare per persone anziane e sole, il braccialetto salva-vita: verrà distribuito gratuitamente tra i residenti della zona che ne faranno richiesta. E' un codice QR posto su un braccialetto che consentirà, in caso di malore, un più rapido soccorso, con la lettura rapida dei dati da parte del personale delle ambulanze o di chi interviene. "E' un passo verso quel welfare territoriale che è fondamentale per la salute dei cittadini", ha spiegato oggi in conferenza stampa a Palazzo Marino l'assessore alle Politiche Sociali del Municipio 3, Massimo Scarinzi. Referente del progetto è Sergio Boniolo, vicepresidente della Commissione competente: "E' uno dei diversi interventi che portiamo avanti verso la terza età, e la nostra intenzione è di estenderlo a tutta la città", ha sottolineato.