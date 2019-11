AiutaUn, nasce l'airbnb del sociale

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Nasce a Milano l'airbnb del sociale. È online AiutaUn, il progetto sociale dedicato all' "altro" e a chiunque scelga di mettersi in gioco per offrire il suo sostegno - materiale, di tempo, economico - al prossimo.

AiutaUn nasce dalla volontà del 36enne Stefano Longoni, manager di influencer in Italia, di muovere le coscienze e mettere in relazione il mondo delle associazioni.

Il progetto, in particolare, vuole avvicinare domanda e offerta, donatore e beneficiario in una piattaforma semplice e intuitiva. Una volta sul sito aiutaun.it, si visualizzano nella home tre carte che indicano la strada e rappresentano, in modo semplice, le tre scelte che ogni italiano potrebbe fare quando si parla di aiutare il Prossimo. Si può scegliere di aiutare: un italiano, perché convinti che prima si debbano risolvere i problemi in casa; un immigrato, perché è il grande tema del secolo e l'Italia sembra esserne la protagonista principale; aiutare indifferentemente l'uno e l'altro, perché si crede nel valore del dono.

Scegliendo una delle 3 carte si accede alla pagina dedicata con l'elenco delle possibili aree in cui interessa donare il proprio aiuto: sostegno economico, vestiario, alloggio, lavoro, istruzione, alimentare, supporto legale, trasporto, compagnia, supporto sanitario, giocattoli, prodotti per l'infanzia, babysitting, tempo.

Se è ancora complicato, nessun problema: il video tutorial con la voce di Daniele Battaglia, conduttore radiofonico e figlio di Dodi, guida nella navigazione del sito e nella modalità di aiuto che si sceglie di donare.

Gli ideatori del progetto fanno un appello alle non profit affinché si registrino per beneficiare dei contatti che si genereranno grazie alla piattaforma.