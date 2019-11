(ANSA) - BOLZANO, 22 NOV - "L'annuncio di Trenitalia sul ritorno del treno Milano-Trento Bolzano è una buona notizia, perché in questo modo si elimina un grande disagio per migliaia di cittadini altoatesini che quotidianamente dovevano raggiungere Milano per lavoro. Dal 15 dicembre queste persone non dovranno più affrontare l'autostrada A 22 con ricadute positive su traffico e qualità dell'aria. Su questo tema molto sentito avevo presentato un'interrogazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiedendo un intervento urgente del governo e dunque non posso che esprimere soddisfazione per il buon esito della vicenda".

Lo afferma, in una nota, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Forza Italia.(ANSA).