++ Conte, minacce? Non diamo spazio a situazioni negative ++

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - ''Penso non sia giusto dare spazio a queste situazioni negative. Più spazio diamo più mandiamo messaggi negativi soprattutto ai giovani. Meno ne parliamo meglio è. Chi ci sta lavorando, mi darà notizie sul tutto'': così il tecnico dell'Inter Antonio Conte parla della lettera anonima di minacce ricevuta nei giorni scorsi dal club nerazzurro. ''Penso, come ho detto in passato, che dobbiamo cercare di trasmettere dei valori positivi per chi ci segue, per le generazioni. Avevo parlato di essere rimasto sorpreso al mio ritorno in Italia''. (ANSA).