San Siro: Sala, se va demolito non mi oppongo al buon senso

Su San Siro "voglio un confronto per capire se la mia idea è bislacca o meno, sostenibile o meno. Se mi convincono che non c'è via per conservare San Siro, non mi opporrò al buonsenso.

Però voglio capire": così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha spiegato la sua intenzione di incontrare i vertici di Inter e Milan.

"Mi pare che nel dialogo con le squadre c'è la disponibilità a sedersi a un tavolo" ha detto sottolineando che "non è che noi vogliamo bloccare qualcosa, vogliamo che ogni iniziativa sia allineata con le esigenze della città e dei cittadini e di quel quartiere strano che è San Siro. In 400 metri hai la villa del super ricco e la casa popolare, è veramente unico, non conosco altro quartiere dove ci sono realtà così diverse così vicine. Se voglio essere coerente con quello che dico, devo pensare alla parte più in difficoltà".