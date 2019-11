Mostre chiuse per Conte a Palazzo Reale

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Sono chiuse fino alla 14 tutte le mostre al Palazzo Reale di Milano e rimarrà chiuso fino alle 13 il Museo del Duomo per l'appuntamento in città del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il premier partecipa infatti a Intelligence/Asset, prima tappa del roadshow dell'intelligence per le imprese, organizzato dal Dipartimento Informazioni per la sicurezza. Subito dopo si sposterà nella sede del Comune di Milano dove incontrerà il sindaco Giuseppe Sala e la giunta. Successivamente Conte interverrà al forum internazionale sulla forestazione.

A Palazzo Reale è consentito l'ingresso solo alle persone autorizzate. Alcuni turisti hanno però protestato quando si sono trovati davanti all'ingresso chiuso dicendo che la cosa non era stata segnalata.